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Винаповский мост встал в пробку из-за погасшего светофора
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Винаповский мост встал в пробку из-за погасшего светофора 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
На перекрёстке улиц Мира и Аникина в Кировском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого автомобили встали в глухую пробку на Винаповском мосту.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор на этом перекрёстке не работает, но назвать причину отключения не смогли.
«Заявка поступила сегодня в районе 10 часов утра. Обещали к обеду восстановить, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Этот же светофор не работал вчера вечером, был обрыв кабеля. Ремонт произвели, но сегодня снова случилась неполадка», — сообщили в диспетчерской СМЭУ.
Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 11:02. Из-за сбоя на дороге образовалась глухая пробка, скорость движения в которой не превышает 5 км/ч.
Вечером 5 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев также выключился светофор — в вечерний час пик машины встали в пробку на важнейшем перекрёстке Кировского района.
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