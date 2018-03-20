Винаповский мост встал в пробку из-за погасшего светофора

На перекрёстке улиц Мира и Аникина в Кировском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого автомобили встали в глухую пробку на Винаповском мосту.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС подтвердили, что светофор на этом перекрёстке не работает, но назвать причину отключения не смогли.

«Заявка поступила сегодня в районе 10 часов утра. Обещали к обеду восстановить, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Этот же светофор не работал вчера вечером, был обрыв кабеля. Ремонт произвели, но сегодня снова случилась неполадка», — сообщили в диспетчерской СМЭУ.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 11:02. Из-за сбоя на дороге образовалась глухая пробка, скорость движения в которой не превышает 5 км/ч.

Вечером 5 марта на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев также выключился светофор — в вечерний час пик машины встали в пробку на важнейшем перекрёстке Кировского района.