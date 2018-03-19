Лоб в лоб: на заснеженной трассе в Самарской области Subaru Legacy врезался в «Ладу-Гранту»

Самарской области произошло ДТП. На трассе «Урал» — Сызрань-1 столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали люди.

Столкновение могли спровоцировать тяжелые погодные условия

— Примерно в 15:45 автомобиль Subaru Legacy выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу-Гранту». Водитель отечественной легковушки повредил ноги. Его госпитализировали медики, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Также в аварии пострадала 27-летняя пассажирка иномарки. Она получила травму груди. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.