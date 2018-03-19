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Лоб в лоб: на заснеженной трассе в Самарской области Subaru Legacy врезался в «Ладу-Гранту»
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Лоб в лоб: на заснеженной трассе в Самарской области Subaru Legacy врезался в «Ладу-Гранту» 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ДТП. На трассе «Урал» — Сызрань-1 столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали люди.
Столкновение могли спровоцировать тяжелые погодные условия
— Примерно в 15:45 автомобиль Subaru Legacy выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу-Гранту». Водитель отечественной легковушки повредил ноги. Его госпитализировали медики, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Также в аварии пострадала 27-летняя пассажирка иномарки. Она получила травму груди. После оказания медицинской помощи ей назначили амбулаторное лечение.
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