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Пензячка за гибель ребенка отсудила у виновника ДТП 144 тыс. вместо 774 тыс. руб
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Пензячка за гибель ребенка отсудила у виновника ДТП 144 тыс. вместо 774 тыс. руб 

PNZdrive 9 часов назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области суд вынес приговор по делу о возмещение материального ущерба от ДТП, в результате которого погибла девочка.
По информации пресс-службы Пензенского районного суда, осенью 2016 года по дороге «Ахуны — Золотаревка» пьяный автомобилист вез ребенка. Водитель вылетел в кювет и врезался в рекламную конструкцию. От полученных ранений девочка погибла в больнице. Виновным в смерти ребенка признали водителя.
Мать погибшей обратилась в суд с иском о возмещении материального ущерба от ДТП, в том числе оплатить процессуальные издержки, похороны, изготовление и установку памятника. Всего женщина просила взыскать с виновника смерти дочери 774 460 рублей.
Суд согласился лишь частично удовлетворить все пожелания женщины. Решено взыскать с автомобилиста 129073 рубля в качестве материального ущерба, судебные расходы — 15000 руб., а всего 144 073 руб. В остальной части исковые требования оставил без удовлетворения. В удовлетворении исковых требований — отказать.
Решение вступило в законную силу.
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