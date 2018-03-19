В Омске за час произошли две аварии с участием пешеходов

Сотрудники омской ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешеходов в областном центре.

19 марта около 14.50. в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Герцена. Полицейские предварительно установили, что водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» (маршрут № 46) двигаясь по ул. Герцена в направлении ул. 33-я Северная в районе дома № 270 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП женщина доставлена в медицинское учреждение.

В момент происшествия в салоне пассажирского автобуса находились четыре пассажира, но никто из них за медпомощью не обратился.

Через полчаса водитель «Лады Ларгус», двигаясь по ул. Химиков в направлении ул. 50 лет Профсоюзов в районе дома № 49 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина доставлена в больницу.