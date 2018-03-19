В Омске автобус сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Около 14:50 часов 19 марта сотрудникам ГИБДД сообщили о том, что на улице Герцена произошла авария.

На месте происшествия Госавтоинспекторы установили, что в это время в направлении улицы 33-я Северная ехал пассажирский автобус № 46. Управлял «ЛиАЗом» мужчина 1963 года рождения. В районе дома № 270 он допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Омской области , пешеходом оказалась женщина 1958 года рождения. Ее увезли в больницу.

В момент ДТП в автобусе было 4 пассажира, медицинская помощь им не потребовалась.

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