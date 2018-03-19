На подъезде к аэропорту Стригино запретили парковку

Теперь здесь нельзя останавливаться и парковаться. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Водителей просят быть внимательнее при выезде и въезде в аэропорт.