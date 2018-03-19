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На подъезде к аэропорту Стригино запретили парковку
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На подъезде к аэропорту Стригино запретили парковку
nn.ru
10 часов назад
Фото:
nn.ru
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Теперь здесь нельзя останавливаться и парковаться. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Водителей просят быть внимательнее при выезде и въезде в аэропорт.
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