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На подъезде к аэропорту Стригино запретили парковку
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На подъезде к аэропорту Стригино запретили парковку 

nn.ru 10 часов назад
Фото: nn.ru
Теперь здесь нельзя останавливаться и парковаться. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Водителей просят быть внимательнее при выезде и въезде в аэропорт.
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