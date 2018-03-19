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Водитель подумал на дороге лежит бревно, но оказалось, что это огромная змея
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Водитель подумал на дороге лежит бревно, но оказалось, что это огромная змея 

Don't Panic 10 часов назад
Фото: Don't Panic
На большинстве дорог «лежачие полицейские» нужны для охлаждения чересчур горячих водителей. Но в Африке водители сбавляют скорость перед любым препятствием: каждое из них может оказаться вот такой огромной змеей.
Кэмерон Уотт возвращался домой по привычной дороге и вдруг обнаружил, что ее перекрывает толстое бревно. К счастью, мужчина решил на всякий случай остановиться и проверить — это спасло ему жизнь.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что на дороге разлегся питон просто невероятных размеров. Кэмерон достал камеру и снял, как змея неторопливо пересекает дорожное полотно, метр за метром скрываясь в кустарнике.
Впечатляющее зрелище, правда?
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