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Сотрудники Госавтоинспекции провели в Нижнем Новгороде мастер-класс с юными посетителями торгового центра
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Сотрудники Госавтоинспекции провели в Нижнем Новгороде мастер-класс с юными посетителями торгового центра 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 часов назад
Автомобильный городок со специальной разметкой, знаками дорожного движения и светофорами развернули дорожные полицейские на территории одного из торгово-развлекательных комплексов Нижнего Новгорода.
Каждый участник праздника смог примерить на себя роль инспектора дорожного движения, а также почувствовать себя настоящим водителем, проехав по импровизированной дороге, соблюдая правила.
Сотрудник дорожно-патрульной службы полиции помог ребятам изучить жесты регулировщика, а также показал, как должен вести себя пешеход на проезжей части при регулировании дорожного движения. Данный формат мероприятия позволил ребятам весело и интересно провести время, а также в игровой форме выучить основные правила дорожного движения и освоить интересную профессию.
В конце встречи все ребята получили дипломы «Юный инспектор дорожного движения» и подарки.
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