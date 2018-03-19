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В Пензенской области 16-летняя девушка попала под колеса «Ауди-А6» в Чемодановке
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В Пензенской области 16-летняя девушка попала под колеса «Ауди-А6» в Чемодановке 

PNZdrive 10 часов назад
Фото: PNZdrive
В Бессоновском районе Пензенской области жертвой дорожной аварии в селе Чемодановка стала 16-летняя девушка.
По предварительным данным, 18 марта в 11:40 напротив дома № 71 по улице Кузнецова 34-летний водитель иномарки «Ауди-А6» задавил девушку-подростка.
«В результате инцидента пешеход получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Также инспекторы регионального УГИБДД отчитались о выявленных нарушениях правил дорожного движения за 17 и 18 марта.
Так, по данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в минувшие выходные было выявлено 1678 нарушений ПДД. При этом, 380 нарушений удалось зафиксировать в автоматическом режиме. 179 нарушений правил дорожного движения — на счету пешеходов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения были задержаны 24 водителя.
«Оформлены 84 материала ДТП с материальным ущербом (без пострадавших)», — добавили в управлении.
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