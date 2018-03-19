В Петербурге иномарка разбилась, влетев в дерево во дворе

В Приморском районе иномарку «впечатало» в дерево, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург ». Инцидент произошел во дворе одного из домов по Ланскому шоссе.

Когда случайные прохожие заметили разбитый Chevrolet Lanos во дворе одного из домов на Ланском шоссе, водителя в автомобиле или рядом с ним уже не было.

Очевидцы удивлены тем, что, во-первых, подобная авария произошла не на трассе, а на придомовой территории, а во-вторых, что водитель исчез. Некоторые сделали предположение, что иномарку угнали школьники, но далеко уехать не смогли, а потом сбежали с места ДТП.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.