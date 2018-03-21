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10 — летняя девочка не смогла пересечь границу с Финляндией.
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10 — летняя девочка не смогла пересечь границу с Финляндией. 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Как стало известно по информации от Пограничного управления ФСБ России по Карелии, в марте текущего года, границу с Финляндией не смогла пересечь девочка. Ребенок хотел пересечь границу вместе со своим папой.
Пограничники пояснили. что не смогли ее пропустить так как, ребенку ограничен выезд за рубеж. Абсурд ситуации в том, что этот запрет наложил сам отец девочки. Но когда он подавал заявление на запрет выезда не учел, что не только мать ребенка не сможет пересечь границу без специального разрешение, но и он сам. По итогу ситуации, девочки пришлось вернуться обратно в Россию.
Пограничное управление, просит всех родителей быть более внимательнее и прежде чем отправиться с ребенком за границу, уточнить нет ли запрета на его выезд.
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