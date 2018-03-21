10 — летняя девочка не смогла пересечь границу с Финляндией.

Как стало известно по информации от Пограничного управления ФСБ России по Карелии , в марте текущего года, границу с Финляндией не смогла пересечь девочка. Ребенок хотел пересечь границу вместе со своим папой.

Пограничники пояснили. что не смогли ее пропустить так как, ребенку ограничен выезд за рубеж. Абсурд ситуации в том, что этот запрет наложил сам отец девочки. Но когда он подавал заявление на запрет выезда не учел, что не только мать ребенка не сможет пересечь границу без специального разрешение, но и он сам. По итогу ситуации, девочки пришлось вернуться обратно в Россию

Пограничное управление, просит всех родителей быть более внимательнее и прежде чем отправиться с ребенком за границу, уточнить нет ли запрета на его выезд.