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В Пскове для детей проведена акция «Веселая перемена»
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В Пскове для детей проведена акция «Веселая перемена» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
Юные инспекторы движения вместе с инспекторами ГИБДД организовали мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов.
Участниками этого интересного мероприятия стали первоклассники псковских школ. Параллельно с площадками для спортивных состязаний организаторами акции были проведены мастер-классы, где можно было научиться чему-то новому и интересному, а также позаботиться об обеспечении собственной безопасности на дороге. Помогли в этом участникам и гостям сотрудники Госавтоинспекции и учащиеся МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8». Они провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов.
Ребятам предложили придумать и выразить в рисунке свою идею, а затем вырезать из специальной бумаги индивидуальный маячок безопасности. В руках детей обычные листы световозвращающей бумаги превратились в светящиеся в темноте сердечки, звездочки, ладошки. Для самых маленьких гостей праздника были заранее изготовлены трафареты в виде известных мультипликационных героев. Юные инспекторы движения напомнили также участникам о том, что пешеходы должны выходить из дома только с световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств, особенно в темное время суток.
Юные горожане прикрепили готовые изделия к своим головным уборам и верхней одежде. Каждый из них пошёл домой со своим, не похожим на другие, световозвращателем. Для детей «светлячок», созданный собственными руками, наверняка, станет более значимым, чем тот, что приобретён в магазине.
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