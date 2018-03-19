В Сызранском районе выскочивший на «встречку» Subaru врезался в «Гранту»

В воскресенье, 18 марта, в 15:45, в Сызранском районе, 36-летний мужчина, находившийся за рулём Subaru Legacy, следуя по автодороге «Урал-Сызрань 1» в направлении Сызрани , на 7 км трассы выехал на полосу, встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой», сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате автомобильной аварии пострадали 41-летний водитель «Гранты», который был госпитализирован с травмой ноги, и 27-летняя пассажирка Subaru Legacy, получившая травму груди, после оказания медицинской помощи девушке назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.