Ещё
В Сызранском районе выскочивший на «встречку» Subaru врезался в «Гранту»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сызранском районе выскочивший на «встречку» Subaru врезался в «Гранту» 

АиФ-Самара 10 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 18 марта, в 15:45, в Сызранском районе, 36-летний мужчина, находившийся за рулём Subaru Legacy, следуя по автодороге «Урал-Сызрань 1» в направлении Сызрани, на 7 км трассы выехал на полосу, встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой», сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии пострадали 41-летний водитель «Гранты», который был госпитализирован с травмой ноги, и 27-летняя пассажирка Subaru Legacy, получившая травму груди, после оказания медицинской помощи девушке назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
АиФ-Самара: последние новости
Под Тольятти в столкновении ВАЗ 2104 с ВАЗ 2110 пострадала автомобилистка В Самаре в связи с аварией водовода изменена схема движения автобусов № 52 Владимир Василенко: «улицу Луначарского откроют до 1 мая»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина481
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»162
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение