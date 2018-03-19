Беременная тюменка на «Ладе» не справилась с управлением и врезалась в столб

Сегодня, 19 марта, около 16:00 возле дома №205 корпус 3 по улице Республики в Тюмени «Лада» 15-й модели врезалась в столб. За рулем отечественной легковушки находилась беременная девушка 1992 года рождения. Тюменской области. — По предварительным данным, девушка ехала левым рядом и перед ней стала поворачивать машина. Автомобилистка пыталась перестроиться и в итоге попала в ДТП, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Врачи предварительно диагностировали у пострадавшей перелом бедра, перелом кисти и травму живота. Для того, чтобы достать беременную девушку из салона покореженной отечественной легковушки спасателям пришлось срезать крышу.