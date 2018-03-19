Ещё
Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка 

PNZdrive 10 часов назад
Фото: PNZdrive
В Мокшанском районе Пензенской области специалисты регионального УГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек и фуры. Все закончилось трагедией.
Предварительно установлено, что 18 марта в 10:50 на 607 километре федеральной трассы М-5 «Урал» проезжую часть не поделили отечественный «ВАЗ-2104», за рулем которого сидел 82-летний пенсионер, и иномарка «VOLVO FH», которой управлял 50-летний водитель, а также фура «ДАФ», под управлением 63-летнего мужчины.
«В результате столкновения водитель и 79-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2104» от полученных травм скончались на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
PNZdrive: последние новости
Пензенцы обсуждают ДТП с участием двух маршруток В Пензенской области два ульяновца сожгли в иномарке убитого ими автомобилиста В Пензенской области 80 водителей попались на перевозке детей без автокресел
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина481
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»162
Германия нашла замену российскому газу556
«Газпром» простился с Южным газовым коридором4
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение