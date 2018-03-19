Под Пензой в ДТП с участие фуры погибли 82-летний водитель и его 79-летняя пассажирка

В Мокшанском районе Пензенской области специалисты регионального УГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковушек и фуры. Все закончилось трагедией.

Предварительно установлено, что 18 марта в 10:50 на 607 километре федеральной трассы М-5 «Урал» проезжую часть не поделили отечественный «ВАЗ-2104», за рулем которого сидел 82-летний пенсионер, и иномарка «VOLVO FH», которой управлял 50-летний водитель, а также фура «ДАФ», под управлением 63-летнего мужчины.

«В результате столкновения водитель и 79-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2104» от полученных травм скончались на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.