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Уфимец лишился BMW X5 за долги по налогам
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Уфимец лишился BMW X5 за долги по налогам 

ufa1.ru 10 часов назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе местный житель задолжал налоговикам 440 тысяч рублей. По кредитам мужчина не выплатил 30 тысяч 500 рублей. Сотрудники службы судебных приставов начали производство о взыскании долгов.
Приставы выяснили, что у должника есть дорогостоящий автомобиль BMW X5. Прописан мужчина был в Уфимском районе, но найти внедорожник долгое время сотрудники службы не могли. Машину объявили в розыск. Только через некоторое время иномарку обнаружили на стоянке в Демском районе города.
— Судебные приставы арестовали имущество должника. Автомобиль изъяли и поставили на спецстоянку, — рассказали в ведомстве.
Теперь внедорожник должника уйдет с молотка на торгах, которые организовывают приставы.
Принять участие на аукционе могут все желающие. Для этого нужно подать заявку и оплатить задаток за интересующий автомобиль. Подробнее информацию о торгах, а также об имеющихся задолженностях, можно получить на сайте Службы судебных приставов.
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