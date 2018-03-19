Уфимец лишился BMW X5 за долги по налогам

Уфе местный житель задолжал налоговикам 440 тысяч рублей. По кредитам мужчина не выплатил 30 тысяч 500 рублей. Сотрудники службы судебных приставов начали производство о взыскании долгов.

Приставы выяснили, что у должника есть дорогостоящий автомобиль BMW X5. Прописан мужчина был в Уфимском районе, но найти внедорожник долгое время сотрудники службы не могли. Машину объявили в розыск. Только через некоторое время иномарку обнаружили на стоянке в Демском районе города.

— Судебные приставы арестовали имущество должника. Автомобиль изъяли и поставили на спецстоянку, — рассказали в ведомстве.

Теперь внедорожник должника уйдет с молотка на торгах, которые организовывают приставы.

Принять участие на аукционе могут все желающие. Для этого нужно подать заявку и оплатить задаток за интересующий автомобиль. Подробнее информацию о торгах, а также об имеющихся задолженностях, можно получить на сайте Службы судебных приставов.