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Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
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Пешеходов заставят «засветиться» на дороге 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой обязать российские промышленные предприятия размещать светоотражающие элементы на детской, школьной и спортивной одежде, сообщает FashionUnited.
Депутат готовит официальное обращение в правительство России. Если обращение примут, будут разработаны новые стандарты производства для каждой группы товаров. «Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая. Профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты», — заявил Лысаков.
Депутат также отметил, что требования будут касаться не только отечественных производителей, но и зарубежных поставщиков.
С 18 марта в России изменились правила дорожного движения. Отныне водители транспортных средств обязаны носить световозвращающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. По статистике, в 2017 году выросло число ДТП с участием находящихся на проезжей части в темной одежде водителей — те были не видны остальным участникам движения.
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