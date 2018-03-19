Пешеходов заставят «засветиться» на дороге

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой обязать российские промышленные предприятия размещать светоотражающие элементы на детской, школьной и спортивной одежде, сообщает FashionUnited.

Депутат готовит официальное обращение в правительство России . Если обращение примут, будут разработаны новые стандарты производства для каждой группы товаров. «Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая. Профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты», — заявил Лысаков.

Депутат также отметил, что требования будут касаться не только отечественных производителей, но и зарубежных поставщиков.