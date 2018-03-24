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В Воронеже из-за аварии на теплотрассе без отопления остались жильцы 38 многоэтажек
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В Воронеже из-за аварии на теплотрассе без отопления остались жильцы 38 многоэтажек 

Вести Воронеж 51 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Коммунальщики рассчитывают завершить ремонтные работы до конца дня. Из-за коммунальной аварии в Советском районе Воронежа без отопления и горячей воды остались жильцы 38 многоэтажек. В зону отключения попали дома на улицах 9 Января, 232 Стрелковой Дивизии и Защитников Родины, сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС. Порыв теплотрассы произошел утром в субботу, 24 января. По данным на 14.30, последствия аварии еще не устранены. Вернуть в дома тепло и горячую воду коммунальщики рассчитывали за три-четыре часа, однако после ликвидации первого порыва и заполнения системы водой обнаружились места еще двух утечек. В городском управлении ГО и ЧС рассказали, что ремонтные работы планируется завершить уже сегодня, однако назвать время затруднились. Елена Гончарова
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