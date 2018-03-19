На участке Троицкого проспекта запретят поворачивать налево

Архангельске на Троицком проспекте ограничат движение транспорта. Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о запрете движения с поворотом налево на участке, ограниченном улицами Серафимовича и Карла Либкнехта.

— Проспект Троицкий — самая оживленная магистраль столицы Поморья. В центральной его части интенсивность движения особенно высока, при этом автомобили, поворачивающие налево, серьезно затрудняют движение, создавая пробки, — пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Пётр Чечулин.

Специалисты МУП «Горсвет» установят на перекрестке Троицкого проспекта с улицами Серафимовича, Володарского, Поморская, Карла Либкнехта дорожные знаки «Движение прямо и направо». Решение вступит в силу через 20 дней, то есть 9 апреля, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска.