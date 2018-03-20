УК из Усть-Кута опровергает, что упавший с крыши снег убил пенсионерку

Вечером 19 марта в Усть-Куте произошел несчастный случай — на улице погибла пенсионерка. Все произошло в микрорайоне «Новая РЭБ» около 18:30. Пожилая женщина умерла прямо на улице.

Причины смерти СМИ трактуют по-разному. Через несколько часов после трагедии, стала появляться информация, что на голову женщины с крыши дома по улице Коммунистическая, 5 упала большая глыба снега. От полученной травмы она якобы и скончалась до приезда скорой.

Позже местное информационное агентство «Наш север» сообщило о том, что директор управляющей компании «Траст» Ольга Криницына опровергла информацию о причастности к гибели женщины нечищеных крыш. Она заявляет, что пенсионерке стало плохо возле подъезда собственного дома. Скорая не успела на этот вызов, женщина скончалась на месте.