Ещё
«УАЗ Патриот» от Сергея Скачкова достался ульяновскому водителю Сидякину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«УАЗ Патриот» от Сергея Скачкова достался ульяновскому водителю Сидякину 

АиФ — Ульяновск 11 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Бывший солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков выступил в Ульяновске на площади Ленина в Ульяновске в честь Дня воссоединения России и Крыма и вручил ульяновскому водителю Дмитрию Сидякину «УАЗ Патриот».
Путь для певца на родину Ленина был тернист. Сначала он забыл паспорт на даче в Подмосковье, и ему пришлось возвращаться. Потом самолет по метеоусловиям Ульяновска был вынужден приземлиться в Самарском аэропорту Курумоч, а до места добираться на автотранспорте.
Кстати, Сергей Скачков принял участие в выборах президента России, проголосовав в первой гимназии Ульяновска.
Губернатор вышел на сцену вместе с артистами и поздравил горожан с Днем воссоединения России и Крыма. После чего Сергей Скачков в присутствии первых лиц области определил, кто из ульяновцев получит в подарок новый УАЗ Патриот. Обладателем машины стал водитель ульяновского энергохолдинга Дмитрий Сидякин.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске «Киа» под управлением пьяного водителя столкнулась с ВАЗ-2114 В Ульяновской области осудили водителя-наркомана, наехавшего на ребенка В Ульяновске дама за рулем, двигаясь назад, сбила женщину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина482
«Газпром» простился с Южным газовым коридором5
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
«Перестаньте нас оскорблять»162
Германия нашла замену российскому газу556
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение