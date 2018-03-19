«УАЗ Патриот» от Сергея Скачкова достался ульяновскому водителю Сидякину

Бывший солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков выступил в Ульяновске на площади Ленина в Ульяновске в честь Дня воссоединения России Крыма и вручил ульяновскому водителю Дмитрию Сидякину «УАЗ Патриот».

Путь для певца на родину Ленина был тернист. Сначала он забыл паспорт на даче в Подмосковье , и ему пришлось возвращаться. Потом самолет по метеоусловиям Ульяновска был вынужден приземлиться в Самарском аэропорту Курумоч, а до места добираться на автотранспорте.

Кстати, Сергей Скачков принял участие в выборах президента России, проголосовав в первой гимназии Ульяновска.

Губернатор вышел на сцену вместе с артистами и поздравил горожан с Днем воссоединения России и Крыма. После чего Сергей Скачков в присутствии первых лиц области определил, кто из ульяновцев получит в подарок новый УАЗ Патриот. Обладателем машины стал водитель ульяновского энергохолдинга Дмитрий Сидякин.