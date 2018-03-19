На подъезде к Северодвинску ДТП с шестью машинами — четверо человек пострадали

Авария на трассе Архангельск-Северодвинск произошла около 12 часов — напротив стеллы на въезде в город корабелов. Столкнулись шесть машин, среди которых грузовик, эвакуатор и инкассаторская машина. Северодвинское ГИБДД работает на месте — причины аварии устанавливаются.

— Как это произошло, пока не ясно. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины. В аварии четверо пострадавших — всех их увезли на скорых, — прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Северодвинску Арина Прунь.

Очевидцы сообщают, что на место выезжали три машины скорой помощи — движение на участке затруднено.

— Пробка большая в ту и другую сторону. Инкассаторская машина разбита полностью, особенно с водительской стороны, — рассказал очевидец ДТП Сергей.