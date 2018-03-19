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Столичные водители предпочитают черные автомобили
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Столичные водители предпочитают черные автомобили
Авторадио
8 часов назад
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Ведомости Урал
Комментарии
В 2017 году доля их продаж на Avito составила 22,5%. Чуть менее востребованными были белые (их выбирали 15% покупателей). В пользу серебряных свой выбор делали 13% автолюбителей. Четвертая позиция досталась серому цвету.
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