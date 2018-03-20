В районе Марьино проведут эксперимент с дорожными знаками

Новые дорожные знаки установят на Люблинской улице перед перекрестком с Марьинским бульваром в районе Марьино.

Указатели заменят привычные дорожные знаки на растяжках. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

— В случае успешного эксперимента вводить такие указатели планируется только на дорогах, имеющих более четырех полос в одном направлении, — отметили в ЦОДД.

В ведомстве пояснили, что эксперимент по эксплуатации новых дорожных знаков также проведут еще на четырех перекрестках города. (то)