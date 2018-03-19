Два пензенских водителя погибли и 11 пострадали из-за отсутствия светоотражающих жилетов

Пензенской области , как и в других регионах России , с 18 марта вступили в силу новые требования Правил дорожного движения.

Пензенская Госавтоинспекция отмечает, что теперь водители, попавшие в ДТП или прибегнувшие к вынужденной остановке на дороге вне населенного пункта в ночное время, должны покидать автомобили только в светоотражающем жилете, куртке или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала.

При этом отмечается, что светоотражающий жилет должен быть использован и днем при ограниченной видимости.

Напомним, изменения в ПДД, обязывающие водителей возить с собой светоотражающие жилеты, были внесены постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2017 года. Принятие этой поправки также обусловлено статистическими данными. Количество наездов на водителей, вышедших из машин и находящихся на проезжей части или обочине, остается значительным. В прошлом году зафиксировали 386 подобных ДТП, в которых 67 человек погибли и 347 получили ранения различной степени тяжести. В Пензенской области произошло 13 таких ДТП, где два человека погибли и 11 получили травмы.

«Что касается контроля со стороны сотрудников Госавтоинспекции, то они будут информировать водителей о необходимости применения таких жилетов при нахождении на проезжей части в случаях ДТП или вынужденной остановки. Информирование будет осуществляться как в процессе надзора за дорожным движением, так и при проведении информационно-профилактических мероприятий с работниками автотранспортных предприятий, таксопарков, курсантами автошкол», — добавили в пресс-службе регионального УГИБДД.