СК проверяет информацию о сокрытии факта ДТП сотрудниками госавтоинспекции в Сургуте

Сургута Сергея Иванова. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, руководитель окружного следственного управления Анвар Ахмедзянов поручил провести проверку по опубликованному в Интернете видеообращению сотрудника ГИБДД

На видео, размещенном в Сети, инспектор сообщает, что 15 марта в Сургуте автомобиль «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и врезался в сугроб. Водитель легковушки находился в состоянии опьянения, но сотрудники ДПС не стали составлять на него административный протокол.

«Данная информация будет проверена в рамках процессуальной проверки. Ход проверки поставлен руководителем следственного управления на личный контроль», — отмечают в пресс-службе ведомства.