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СК проверяет информацию о сокрытии факта ДТП сотрудниками госавтоинспекции в Сургуте
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СК проверяет информацию о сокрытии факта ДТП сотрудниками госавтоинспекции в Сургуте 

РИА «ФедералПресс» 11 часов назад
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, руководитель окружного следственного управления Анвар Ахмедзянов поручил провести проверку по опубликованному в Интернете видеообращению сотрудника ГИБДД Сургута Сергея Иванова.
На видео, размещенном в Сети, инспектор сообщает, что 15 марта в Сургуте автомобиль «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и врезался в сугроб. Водитель легковушки находился в состоянии опьянения, но сотрудники ДПС не стали составлять на него административный протокол.
«Данная информация будет проверена в рамках процессуальной проверки. Ход проверки поставлен руководителем следственного управления на личный контроль», — отмечают в пресс-службе ведомства.
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