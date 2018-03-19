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На сотрудников ГИБДД Ленобласти повесили Dozor
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На сотрудников ГИБДД Ленобласти повесили Dozor 

Ivyborg.ru 11 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Все без исключения штатные сотрудники ГИБДД Петербурга и Ленобласти обзавелись персональными видеорегистраторами Dozor, которые автоматически ведут запись всего происходящего, находясь на форме служащего.
В скорое время, как стало известно изданию 47news, на всех дорогах Ленобласти сотрудники ГИБДД появятся с вышеупомянутым нововведением. Видеорегистраторы будут закреплены на форме сотрудников с помощью защёлки. Сообщается, что Dozor автоматически ведёт аудио и видеозапись, а работать это устройство может до восьми часов подряд, в том числе в ночном режиме.
При заступлении на службу прибор крепится на форму сотрудника, а вечером сдается в отдел полиции, где его ставят на подзарядку. Помимо подзарядки, регистратор передает записанную в течение смены полицейского информацию на сервер.
Полиция Москвы уже несколько лет пользуется подобным устройством для записи происходящего на сменах сотрудников.
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