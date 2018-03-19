На сотрудников ГИБДД Ленобласти повесили Dozor

Петербурга и Все без исключения штатные сотрудники ГИБДД Ленобласти обзавелись персональными видеорегистраторами Dozor, которые автоматически ведут запись всего происходящего, находясь на форме служащего.

В скорое время, как стало известно изданию 47news , на всех дорогах Ленобласти сотрудники ГИБДД появятся с вышеупомянутым нововведением. Видеорегистраторы будут закреплены на форме сотрудников с помощью защёлки. Сообщается, что Dozor автоматически ведёт аудио и видеозапись, а работать это устройство может до восьми часов подряд, в том числе в ночном режиме.

При заступлении на службу прибор крепится на форму сотрудника, а вечером сдается в отдел полиции, где его ставят на подзарядку. Помимо подзарядки, регистратор передает записанную в течение смены полицейского информацию на сервер.