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Девушка получила сотрясение мозга на кастинге «Дома-2»
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Девушка получила сотрясение мозга на кастинге «Дома-2» 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Дом-2» уже давно снискал себе скандальную славу. Ругань и драки среди участников проекта дело настолько обычное, что на них уже мало кто обращает внимание. Однако, как выяснилось, подобное поведение характерно и для участников кастинга телестройки.
Во время проб на улице Саморы Машела в Москве произошла драка. Претендентки не смогли что-то поделить. В результате вспыхнувший конфликт перерос в потасовку и одну из девушек избили до полусмерти.
Потерпевшая была госпитализирована в одну из столичных клиник, где ей поставили диагноз сотрясение мозга. Девушку оставили под наблюдением, но как только она оклемалась, то сразу обратилась с заявлением в отделение полиции, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
Стоит отметить, что новости о потасовках на телепроекте появляются с завидной регулярностью. Не далее, как в январе 2018 года сообщалось о драке двух блондинок — Елены Хроминой и Маргариты Овсянниковой.
Девушки схлестнулись в рукопашной и едва не вырвали друг у друга все косы. Разнять разгоряченных дам еле-еле удалось одному из участников «Дома-2», которому пришлось оттаскивать взбесившуюся Хромину от поваленной на песок соперницы.
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