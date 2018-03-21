В Нефтегорском районе нетрезвый водитель спровоцировал серьезное ДТП 

На автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М5 „Урал“ иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ДТП произошло сегодня, 21 марта. В четверть седьмого утра Chevrolet Lanos, двигавшийся со стороны Самары, выехал на полосу встречного движения, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. По информации сотрудников ГИБДД, 32-летний водитель иномарки на момент происшествия находился в нетрезвом состоянии. В это время по своей полосе двигалась LADA Priora. Водитель отечественного автомобиля не успел среагировать на неожиданный маневр другого участника дорожного движения, произошло столкновение. Оба автомобиля серьезно пострадали. Находившийся за рулем „Приоры“ 53-летний мужчина и его 36-летний пассажир доставлены в больницу с травмами ног. Виновник аварии также нуждался в помощи врачей и был госпитализирован.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области