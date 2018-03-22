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Названы 10 самых популярных авто с пробегом в Петербурге
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Названы 10 самых популярных авто с пробегом в Петербурге 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Особым спросом у питербуржцев пользуется Ford Focus, который был самой продаваемой моделью в течение всего прошлого года. В прошлом месяце на «Фокусы» пересели 499 жителей Санкт-Петербурга, сообщает агентство «Автостат».
Следом с большим отрывом идет Volkswagen Polo, который разошелся в количестве 285 экземпляров, показав рост на 32,6%. Замыкает тройку бестселлеров Hyundai Solaris (274 шт. ; +24,5%), который, напомним, возглавил топ-10 продаж в Москве.
В первую пятерку попали Skoda Octavia (265 шт. ; +3,5%) и Opel Astra (246 шт. ; -10,9%). В десятку вошли Kia Rio (239 шт. ; +32%), Volkswagen Passat (216 шт. ; -1,4%), Renault Logan (208 шт. ; -6,7%), Volkswagen Golf (169 шт. ; +7%) и Mercedes E-Class (165 шт. ; +3,1%).
Как сообщал «Авторамблер, по итогам 2017 года подержанные автомобили в России подешевели. Средняя стоимость легковушки на вторичном рынке составила 511 тыс. рублей, что на 7-9% меньше, чем годом ранее.
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