Названы 10 самых популярных авто с пробегом в Петербурге

Особым спросом у питербуржцев пользуется Ford Focus, который был самой продаваемой моделью в течение всего прошлого года. В прошлом месяце на «Фокусы» пересели 499 жителей Санкт-Петербурга , сообщает агентство «Автостат».

Следом с большим отрывом идет Volkswagen Polo, который разошелся в количестве 285 экземпляров, показав рост на 32,6%. Замыкает тройку бестселлеров Hyundai Solaris (274 шт. ; +24,5%), который, напомним, возглавил топ-10 продаж в Москве

В первую пятерку попали Skoda Octavia (265 шт. ; +3,5%) и Opel Astra (246 шт. ; -10,9%). В десятку вошли Kia Rio (239 шт. ; +32%), Volkswagen Passat (216 шт. ; -1,4%), Renault Logan (208 шт. ; -6,7%), Volkswagen Golf (169 шт. ; +7%) и Mercedes E-Class (165 шт. ; +3,1%).