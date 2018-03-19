Февральская десятка подержанных автомобилей московского авторынка

Исходя из статистики февральского авторынка бушных машин от автоаналитиков «Автостата» видно, что московский авторынок в указанном сегменте обвалился на 13% в сравнении с прошлогодними показателями и составил 19800 экземпляров.

Первенство уже два месяца подряд удерживает корейский Hyundai Solaris. Россияне приобрели в феврале такой автомобиль 606 раз (-2%).

На второй позиции — Ford Focus, уступивший лидеру лишь на один экземпляр — 605 единиц автотехники (-30%).

Третья в списке Skoda Octavia с показателем реализации 508 единиц (+14%). Лидер продаж прошлого месяца в сегменте новых авто — KIA Rio занимает на рынке бу автомобилей четвертую строку рейтинга.

Такая машина стала выбором российских автолюбителей из Москвы 431 раз (+9). Замкнула февральскую пятерку — Toyota Camry с результатом продаж 351 экземпляр (+5%).

В том числе к обсуждаемой десятке примкнули автомодели: Opel Astra (288 экз. -31%), Volkswagen Polo (277 экз. -10%), Mercedes-Benz E-Klasse (273 экз. -7%), BMW 5-Series (242 экз. -19%), а также Volkswagen Passat (223 экз. -31%).