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В Ставрополе на одной из улиц внезапно умер мужчина
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В Ставрополе на одной из улиц внезапно умер мужчина 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставрополец умер на улице от сердечного приступа, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
В социальную сеть попало фото мертвого мужчины, который лежал на дороге. В комментариях к посту пользователи писали, что его застрелили. Следователи опровергли эту версию.
Правоохранители сообщили, что 18 марта на улице Пирогова мужчина потерял сознание и упал на землю. Прохожие вызвали скорую помощь. Приехавшие медики установили факт, что ставрополец умер от сердечного приступа.
Сейчас идет следствие и выясняются обстоятельства.
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