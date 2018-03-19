В Ставрополе на одной из улиц внезапно умер мужчина

Ставрополец умер на улице от сердечного приступа, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

В социальную сеть попало фото мертвого мужчины, который лежал на дороге. В комментариях к посту пользователи писали, что его застрелили. Следователи опровергли эту версию.

Правоохранители сообщили, что 18 марта на улице Пирогова мужчина потерял сознание и упал на землю. Прохожие вызвали скорую помощь. Приехавшие медики установили факт, что ставрополец умер от сердечного приступа.

Сейчас идет следствие и выясняются обстоятельства.