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ГИБДД бьет тревогу: на Ямале в ДТП травмированы 16 детей
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ГИБДД бьет тревогу: на Ямале в ДТП травмированы 16 детей 

Красный Север 12 часов назад
Фото: Красный Север
15 дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло на Ямале с начала года, в них пострадали 16 несовершеннолетних. Только за минувшую неделю пострадали четыре ребенка.
Так 13 марта в Салехарде двое мальчиков 9-ти и 6-ти лет попали под колеса грузовика. Дети выбежали на пешеходный переход прямо перед автомобилем, водитель которого чудом успел вывернуть руль в противоположную от детей сторону.
9-летняя жительница Салехарда пострадала в ДТП 16 марта. Водитель иномарки не пропустил ребенка при выезде из жилой зоны. Девочка отделалась испугом.
17 марта в окружной столице подросток решил сократить путь, перебежав дорогу не в установленном месте. Водитель, не успев среагировать, допустил наезд. 13-летний школьник получил травмы.
В тот же день в больницу попал 5-летний ребенок. Маленький пассажир ехал с родителями в такси без детского кресла по автодороге Коротчаево — Тазовский. Водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Ребенок получил тяжелые травмы.
Госавтоинспекция региона крайне обеспокоена ситуацией с детским дорожно-транспортным травматизмом на Ямале. Учитывая, что вероятное количество дорожных происшествий с участием детей и подростков может увеличиться в период школьных каникул, с 20 марта текущего года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа начнется профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», — рассказали в УГИБДД по ЯНАО.
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, на которых особое внимание будет уделено обеспечению безопасного поведения детей на дорогах.
Госавтоинспекция призывает родителей также непрерывно напоминать своим детям основные правила поведения пешеходов.
Красный Север: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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