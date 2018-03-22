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Водителя фуры будут судить за ДТП с пострадавшими детьми в Челябинске
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Водителя фуры будут судить за ДТП с пострадавшими детьми в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Водитель грузовика в Челябинске предстанет перед судом ДТП с автобусом, перевозившим детей, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.
По данным следствия, 30-летний мужчина управлял автопоездом в составе тягача МАЗ и прицепа, нарушил ПДД и врезался в микроавтобус Ford, где находились 17 несовершеннолетних пассажиров — игроки детской футбольной команды «Уралочка». После столкновения микроавтобус продвинулся и задел легковую иномарку.
«Последствием данного дорожно-транспортного происшествия явилось причинение телесных повреждений пассажирам 2005 и 2003 г.р. квалифицированных как причинившие тяжкий и средней тяжести вред здоровью», — пояснили в прокуратуре.
Уточняется, что обвиняемый в ходе следствия признал вину и начал возмещать ущерб потерпевшим.
Напомним, авария на Троицком тракте в Челябинске произошла 12 сентября 2017 года: в больницы доставили восемь детей.
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