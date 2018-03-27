В Челябинске маршрутное такси насмерть сбило девушку

"По предварительным данным, сегодня в дневное время вблизи дома №10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода — девушку 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.