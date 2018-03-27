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В Челябинске маршрутное такси насмерть сбило девушку
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В Челябинске маршрутное такси насмерть сбило девушку 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар — РИА Новости. Маршрутное такси во вторник сбило пешехода в Челябинске, в результате девушка погибла, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.
"По предварительным данным, сегодня в дневное время вблизи дома №10 по улице Хохрякова водитель маршрутного микроавтобуса совершил наезд на пешехода — девушку 1997 года рождения, которая в результате происшествия получила травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, полиция проводит проверку, уточняется в сообщении.
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