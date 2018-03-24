Свидетелей падения ребёнка в маршрутке ищут в Челябинске

Жительница Челябинска ищет свидетелей падения ребёнка в маршрутном такси, пост с призывом к горожанам появился в одной из групп соцсети.

По словам челябинки, 24 марта её 12-летняя дочь находилась в салоне маршрутного такси № 79, когда перед остановкой «Ул. Пионерская» водитель резко затормозил.

«Люди упали. У дочери шишка на затылке и очень болит копчик. Собираемся в травмпункт! Ребёнок плачет. Водитель молодой даже не извинился перед людьми. На дочь упала женщина и сильно повредила руку», — написала жительница города.

В комментариях одни участники обсуждения посоветовали женщине написать жалобу в соответствующее ведомство, а другие напомнили, что во время движения пассажиры должны крепко держаться за поручни, тогда падения можно избежать.

Отметим, что маршрутные такси № 79 на данный момент обслуживаются нелегально: договор с перевозчиком был расторгнут ещё в феврале, однако машины продолжили выходить на линию.