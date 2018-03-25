Ещё
Пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинске пострадала пассажирка маршрутного такси, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Авария произошла днём в воскресенье, 25 марта, на перекрёстке по улице Шагольской. В результате столкновения с маршрутным такси грузовой фургон перевернулся на бок.
По данным ГИБДД, маршрутка № 10, за рулём которой находился 55-летний водитель, двигалась по своему направлению. Навстречу ей ехала грузовая «ГАЗель» под управлением 25-летнего мужчины, который намеревался повернуть налево. В результате столкновения фургон упал на припаркованный около супермаркета внедорожник.
Водители транспортных средств отделались ссадинами, а вот 65-летняя пассажирка маршрутного такси получила открытый перелом ноги. Её госпитализировала с места ДТП одна из машин скорой помощи.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель маршрутки гнал сломя голову.
«Там перед светофором останавливаются, даже если на зёленый едут. Не понимаю как, как нестись нужно было, чтобы перевернуть машину. Это даже не носятся, а низко летают», — отмечает челябинец Игорь Аникеенко.
АиФ: последние новости
81-летний водитель «ВАЗа» спровоцировал смертельное ДТП на Южном Урале Пенсионер на иномарке сбил женщину в Кургане Стали известны подробности стрельбы в зауральской школе
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России605
Москвичей предупредили об опасности1
Британии предложили войти в состав РФ76
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове35
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение