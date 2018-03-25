Пассажирка маршрутки госпитализирована после ДТП в Челябинске

В результате дорожно-транспортного происшествия в Челябинске пострадала пассажирка маршрутного такси, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Авария произошла днём в воскресенье, 25 марта, на перекрёстке по улице Шагольской. В результате столкновения с маршрутным такси грузовой фургон перевернулся на бок.

По данным ГИБДД, маршрутка № 10, за рулём которой находился 55-летний водитель, двигалась по своему направлению. Навстречу ей ехала грузовая «ГАЗель» под управлением 25-летнего мужчины, который намеревался повернуть налево. В результате столкновения фургон упал на припаркованный около супермаркета внедорожник.

Водители транспортных средств отделались ссадинами, а вот 65-летняя пассажирка маршрутного такси получила открытый перелом ноги. Её госпитализировала с места ДТП одна из машин скорой помощи.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что водитель маршрутки гнал сломя голову.

«Там перед светофором останавливаются, даже если на зёленый едут. Не понимаю как, как нестись нужно было, чтобы перевернуть машину. Это даже не носятся, а низко летают», — отмечает челябинец Игорь Аникеенко.