Ещё
Девочка в Челябинске выпала на ходу из маршрутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девочка в Челябинске выпала на ходу из маршрутки 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинске 6-летняя девочка выпала на ходу из маршрутного такси №58, сообщили в городском управлении ГИБДД.
Всё произошло на улице Молодогвардейцев. Девочка ехала с отцом, но в какой-то момент задние двери машины распахнулись, и маленькая пассажирка вылетела на полном ходу из маршрутки. Ребёнок получил телесные повреждения — ей рекомендовано амбулаторное лечение.
Обсуждая произошедшее в соцсетях, многие челябинцы пишут, что неоднократно замечали, что задние двери маршруток закрыты кое-как и могут распахнуться от толчка или иного воздействия.
АиФ: последние новости
81-летний водитель «ВАЗа» спровоцировал смертельное ДТП на Южном Урале Пенсионер на иномарке сбил женщину в Кургане Стали известны подробности стрельбы в зауральской школе
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада254
17 стран высылают российских дипломатов620
Мировые державы объявили доллару бойкот28
У Украины заканчивается газ61
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно262
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение