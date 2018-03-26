Девочка в Челябинске выпала на ходу из маршрутки

Челябинске 6-летняя девочка выпала на ходу из маршрутного такси №58, сообщили в городском управлении ГИБДД

Всё произошло на улице Молодогвардейцев. Девочка ехала с отцом, но в какой-то момент задние двери машины распахнулись, и маленькая пассажирка вылетела на полном ходу из маршрутки. Ребёнок получил телесные повреждения — ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Обсуждая произошедшее в соцсетях, многие челябинцы пишут, что неоднократно замечали, что задние двери маршруток закрыты кое-как и могут распахнуться от толчка или иного воздействия.