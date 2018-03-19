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В Петербурге несколько улиц перекрывают из-за ремонтных работ
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В Петербурге несколько улиц перекрывают из-за ремонтных работ 

АиФ Санкт-Петербург 12 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вводятся новые ограничения по проезду, сообщает ГАТИ.
По данным Государственной административно-технической инспекции, с 19-го по 22-ое марта в городе вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта.
С 19 по 25 марта и со 02 по 07 апреля закрывается направление движения транспорта по Тверской улице — от набережной Комсомольского канала к дому 10. С 26 по 01 апреля — по Банковскому переулку от наб. Комсомольского канала к ул. Труда. Причина — прокладка газопровода.
С 19 марта по 20 марта ограничивается движение транспорта по Кантемировской улице (съезд на Выборгскую набережную) из-за прокладки водопровода. А с 19 марта по 03 апреля — по дороге на Турухтанные острова от Портовой ул. до ворот 3-го района Морского порта. Здесь будут прокладывать инженерные сети.
Из-за прокладки газопровода до 20 апреля движение будет затруднено по Новгородской улице, на участке от 10-й Советской ул. до ул. Моисеенко. И с 20 марта по 09 апреля — по Уральской ул. уд.1.
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