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В Северодвинске произошло нападение на женщину-таксиста
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В Северодвинске произошло нападение на женщину-таксиста 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске семейная пара в состоянии алкогольного опьянения напала на женщину-водителя такси. Об этом сообщает информационный портал «Северная неделя».
Известно, что происшествие случилось возле дома №43 на Морском проспекте, куда женщина вызвала такси. В течение длительного времени она не выходила из дома, по причине чего заказ был отменен.
Когда заказ уже отменили, вышла пьяная дама с ребёнком. Услышав, что заказ аннулирован, клиентка пришла в бешенство и начала сыпать матом на женщину-водителя, после чего ударила ее по голове. Через некоторое время в драку на стороне буйной женщины ввязался ее муж.
Женщине-таксисту двое алкоголиков причинили физический вред — у нее диагностированы ушибы головы и тела. Правоохранительные органы разбираются в происшествии.
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