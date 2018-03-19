В Северодвинске произошло нападение на женщину-таксиста

Северодвинске семейная пара в состоянии алкогольного опьянения напала на женщину-водителя такси. Об этом сообщает информационный портал «Северная неделя».

Известно, что происшествие случилось возле дома №43 на Морском проспекте, куда женщина вызвала такси. В течение длительного времени она не выходила из дома, по причине чего заказ был отменен.

Когда заказ уже отменили, вышла пьяная дама с ребёнком. Услышав, что заказ аннулирован, клиентка пришла в бешенство и начала сыпать матом на женщину-водителя, после чего ударила ее по голове. Через некоторое время в драку на стороне буйной женщины ввязался ее муж.