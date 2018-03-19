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«Газель» нырнула под прицеп: появились жуткие фото с аварии на М-5
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«Газель» нырнула под прицеп: появились жуткие фото с аварии на М-5 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правоохранители устанавливают детали аварии, которая произошла в Красноярском районе. Здесь на 1029 км трассы М-5 «Урал» в понедельник, 19 марта, «Газель» столкнулась с двумя грузовиками. Об этом 63.ru рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Из-за отбойника водители не могли объехать аварию
— Водитель FAW нарушил правила дорожного движения и врезался в Nissan, стоявший в попутном направлении. В результате вторая машина наехала на «Газель». После столкновения автомобиль проехал по инерции вперед и «нырнул» под стоявший перед ним полуприцеп, — рассказали в областном главке.
Тело водителя из салона доставали спасатели
Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадал водитель самосвала FAW.
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