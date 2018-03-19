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Грузовик без тормозов устроил массовую аварию на Добролюбова
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Грузовик без тормозов устроил массовую аварию на Добролюбова 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 19 марта на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями. Из-за аварии образовалась глухая пробка.
ДТП произошло около 16:15 недалеко от остановки «ДК им. Попова».
«Маршрутка № 14, Honda Fit, Toyota Lite Ace, Toyota Sprinter, Toyota Ractis и грузовик Hyundai двигались по Добролюбова со стороны Кирова в сторону Большевистской, спускались. Honda Fit и Toyota Lite Ace стояли в левом ряду, в правом ряду стояли Toyota Sprinter, Toyota Ractis и маршрутка. У грузовика "Хёндэ" отказали тормоза, и он бьёт «Газель», которая от удара отлетела в Honda Fit, «Лайт Эйс», «Рактис» и в «Спринтер»», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
По информации аваркомов, в маршрутке были люди, но никто из них не пострадал. Согласно сервису Яндекс. Пробки, на улице Добролюбова скопился значительный затор. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.
В начале марта НГС рассказывал о другой аварии с маршруткой — тогда на Большевистской в маршрутку с пассажирами врезалась фура.
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