Грузовик без тормозов устроил массовую аварию на Добролюбова

Вечером 19 марта на улице Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска грузовик с неисправными тормозами столкнулся с пятью автомобилями. Из-за аварии образовалась глухая пробка.

ДТП произошло около 16:15 недалеко от остановки «ДК им. Попова».

«Маршрутка № 14, Honda Fit, Toyota Lite Ace, Toyota Sprinter, Toyota Ractis и грузовик Hyundai двигались по Добролюбова со стороны Кирова в сторону Большевистской, спускались. Honda Fit и Toyota Lite Ace стояли в левом ряду, в правом ряду стояли Toyota Sprinter, Toyota Ractis и маршрутка. У грузовика "Хёндэ" отказали тормоза, и он бьёт «Газель», которая от удара отлетела в Honda Fit, «Лайт Эйс», «Рактис» и в «Спринтер»», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».

По информации аваркомов, в маршрутке были люди, но никто из них не пострадал. Согласно сервису Яндекс. Пробки, на улице Добролюбова скопился значительный затор. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 5 км/ч.

В начале марта НГС рассказывал о другой аварии с маршруткой — тогда на Большевистской в маршрутку с пассажирами врезалась фура.