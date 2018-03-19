МВД прикроет законодательную лазейку для пьяных водителей

Президиум Ивановского облсуда обратился в Конституционный суд России с просьбой разъяснить применение ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По мнению суда, в ней содержатся законодательные лазейки, позволяющие пьяным водителям уходить от ответственности.

По данным газеты «Коммерсант», поводом для обращения в Конституционный суд стало дело о предположительно пьяном ивановском водителе, который устроил аварию с двумя погибшими и скрылся с места ДТП. Виновник аварии был объявлен в розыск, однако спустя год сам явился к следователю. К тому моменту Фрунзенский суд города Иваново смог собрать доказательную базу, подтверждающую, что водитель в момент ДТП был пьян, и признал его виновным по п. 6 ст. 264 УК РФ, за что приговорил к восьми годам колонии общего режима . Доказательной базой стали кассовые чеки на покупку двух бутылок водки, видео, на котором запечатлено, как водитель пьёт шампанское, находясь за рулём, и акты медосвидетельствования собутыльников. Акта освидетельствования самого подсудимого у обвинителей не было.

Защита ивановца пыталась оспорить приговор, утверждая, что по тексту ст. 264 УК РФ состояние опьянения может быть установлено только через процедуры освидетельствования, никакие чеки и видео это подтвердить не могут. При этом региональный суд расценил оставление места ДТП как умышленный отказ от медицинского освидетельствования. В результате дело дошло до президиума Ивановского облсуда, который его приостановил и направил запрос в КС касательно соответствия ст. 264 УК РФ Конституции.

Чем «липучка» лучше шипованной резины.

Текст ст. 264 ставит водителей в неравное положение перед законом, что является прямым нарушением Конституции: по ней все нарушители должны быть равны независимо от того, уехали они с места аварии или остались ждать полицию . По мнению Ивановского облсуда, действующая редакция этой статьи стимулирует лиц, виновных в ДТП, скрываться с места происшествия, чтобы не проходить медицинского освидетельствования, уходя от усиленного наказания: водители, скрывшиеся с места ДТП, имеют «ничем не оправданные значительные преимущества» и несут меньшую ответственность по сравнению с теми, кто остался на месте аварии. В Верховном суде настаивают, что факт отказа от освидетельствования должен быть обязательно зафиксирован в документах.

МВД уже подготовило законопроекты для устранения данных пробелов, но они до сих пор не приняты. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова, покидание места ДТП нужно приравнивать к отказу от освидетельствования или к состоянию опьянения. Однако такая трактовка является прямым нарушением презумпции невиновности: суды не могут вменять в вину признак опьянения, «основанный лишь на предположении».

Чем на самом деле опасна палёная «омывайка». Читайте статью на QutoЧитайте также:ОНФ положил глаз на органы водителей«Жилетизация» затронет не только автомобилистовШтраф за нарушение правил на ж/д переездах вырастет в 5 раз