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В Самаре пьяный водитель «Гранты» врезался в Hyundai и таранил ограждение
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В Самаре пьяный водитель «Гранты» врезался в Hyundai и таранил ограждение 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 18 марта, в 04:00, в Самаре, 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта», следуя по улице Победы со стороны улицы Ново-Вокзальной, на регулируемом перекрестке улиц Победы и Александра Матросова, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Hyundai Elantra, двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
После столкновения «Лада Гранта» наехала на ограждение. В результате автомобильной аварии водитель «Гранты» получил травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения машин водитель «Гранты» находился в состоянии опьянения. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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