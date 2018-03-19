В Самаре пьяный водитель «Гранты» врезался в Hyundai и таранил ограждение

В воскресенье, 18 марта, в 04:00, в Самаре , 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Гранта», следуя по улице Победы со стороны улицы Ново-Вокзальной, на регулируемом перекрестке улиц Победы и Александра Матросова , поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Hyundai Elantra, двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов После столкновения «Лада Гранта» наехала на ограждение. В результате автомобильной аварии водитель «Гранты» получил травму спины. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения машин водитель «Гранты» находился в состоянии опьянения. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.