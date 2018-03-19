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В Москве «Мерседес» посла Габона врезался в автомобиль ГИБДД
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В Москве «Мерседес» посла Габона врезался в автомобиль ГИБДД 

Ридус 1 час назад
В Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с «Мерседесом», закрепленным за послом Габона Жоанной Роз Мамиакой. Авария произошла на пересечении Крестовоздвиженского переулка и Воздвиженки.
Виновником ДТП признали водителя посла — 43-летнего Виктора Яови Агбеве. При выезде из переулка он не уступил дорогу и столкнулся с полицейским «Фордом». Автомобиль ГИБДД двигался по выделенной полосе и со включенными «мигалками».
Водителя «Мерседеса» оштрафовали на 500 рублей, но он не получил протокол об аварии, сообщает «Московский комсомолец».
Как выяснилось, автомобиль посла застрахован только по ОСАГО. Водитель уже заплатил за ремонт 800 евро.
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