В Москве «Мерседес» посла Габона врезался в автомобиль ГИБДД

Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с «Мерседесом», закрепленным за послом Габона Жоанной Роз Мамиакой. Авария произошла на пересечении Крестовоздвиженского переулка и Воздвиженки.

Виновником ДТП признали водителя посла — 43-летнего Виктора Яови Агбеве. При выезде из переулка он не уступил дорогу и столкнулся с полицейским «Фордом» . Автомобиль ГИБДД двигался по выделенной полосе и со включенными «мигалками».

Водителя «Мерседеса» оштрафовали на 500 рублей, но он не получил протокол об аварии, сообщает « Московский комсомолец ».

Как выяснилось, автомобиль посла застрахован только по ОСАГО. Водитель уже заплатил за ремонт 800 евро.