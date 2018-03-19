Genser до конца марта может закрыть автоцентр Nissan в Москве

Группа Genser до конца марта 2018 года может закрыть автоцентр Nissan на улице Лобачевского в Москве , рассказали RNS в салоне. Продажи новых автомобилей Nissan в этом центре прекратились в начале 2018 года, после чего был распущен отдел по продажам новых автомобилей, сообщил RNS один из сотрудников автоцентра.

В настоящее время клиенты центра могут пройти только техническое обслуживание или приобрести несколько автомобилей с пробегом.

Также закрыт отдел по продажам и автосалона Genser в Москве в районе метро Теплый Стан, который ранее продавал новые автомобили Ford, Hyundai , Volkswagen, Chevrolet, Cadillac, рассказал RNS его сотрудник. Автоцентр сейчас распродает только автомобили с пробегом, а также часть новых автомобилей Ford 2017 года выпуска. Владельцы Ford , Hyundai, Volkswagen, Chevrolet, Cadillac могут провести техническое обслуживание своих автомобилей в автоцентре, сообщил RNS сотрудник техцентра.

Ранее Genser также продавал автомобили, в том числе, в автоцентрах на Варшавском шоссе, 150. Но как сообщало ранее RNS, по этому адресу уже располагается автоцентр Renault компании «Петровский автоцентр». Он открылся 15 марта, сказал RNS сотрудник автоцентра.

Ряд других помещений Genser на Варшавском шоссе, которые занимал автоцентр Hyundai, сейчас занимает независимый автосервис и компания, которая предлагает в аренду автомобили Kia, Hyundai, Lada, Datsun, в том числе для работы в такси, сообщил RNS представитель одной из компаний.

Ранее агентство RNS сообщало, что автосалоны Genser в Москве прекратили продажи новых автомобилей. Автосалоны Genser в других городах продолжают работу в полном объеме.