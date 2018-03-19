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Опубликовано видео с места ДТП с машиной МЧС в которой погибло четыре человека
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Опубликовано видео с места ДТП с машиной МЧС в которой погибло четыре человека 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Около 12 часов в понедельник, 19 марта, на 646 км автодороги "Тюмень — Ханты-Мансийск" Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа произошла авария с летальным исходом.
Последствия инцидента запечатлел на видео автомобилист, проезжавший мимо места ДТП.
По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, столкнулись три транспортных средства — два грузовика и УАЗ.
В результате аварии на месте скончались четыре человека — водитель и три пассажира отечественного авто, на котором можно наблюдать символику МЧС.
Официального подтверждения о принадлежности погибших к ведомству пока не поступало, однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что " в УАЗе находились сотрудники «Единой дежурно-диспетчерской службы Нефтеюганского района ». Все четверо направлялись на служебном транспорте из поселка Куть-Ях в Нефтеюганск для прохождения медосмотра".
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