Опубликовано видео с места ДТП с машиной МЧС в которой погибло четыре человека

Около 12 часов в понедельник, 19 марта, на 646 км автодороги " Тюмень Ханты-Мансийск " Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа произошла авария с летальным исходом. Последствия инцидента запечатлел на видео автомобилист, проезжавший мимо места ДТП. По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, столкнулись три транспортных средства — два грузовика и УАЗ. В результате аварии на месте скончались четыре человека — водитель и три пассажира отечественного авто, на котором можно наблюдать символику МЧС Официального подтверждения о принадлежности погибших к ведомству пока не поступало, однако некоторые пользователи соцсетей утверждают, что " в УАЗе находились сотрудники «Единой дежурно-диспетчерской службы Нефтеюганского района ». Все четверо направлялись на служебном транспорте из поселка Куть-Ях в Нефтеюганск для прохождения медосмотра".