Новый этап реконструкции трассы М8 «Холмогоры» стартовал в Подмосковье

«В Московской области стартовал следующий этап реконструкции федеральной трассы М8 „Холмогоры“ (Ярославское шоссе). Дорожники приступили к расширению 6-километрового участка (с 29 по 35 км) с шести до восьми полос. На время проведения работ движение транспорта будет ограничено в связи с сужением проезжей части», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проектом предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки, которая обеспечит выезд и заезд на трассу М8 со Староярославского шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву . Вместо существующих наземных пешеходных переходов будут построены надземные, что сделает проезд по трассе беспрепятственным.

«В 2016 г. был открыт новый 10-полосный участок трассы М8 «Холмогоры» в обход пос. Тарасовка. Пропускная способность реконструированного участка возросла более чем в два раза: с 70 до 167 тыс. автомобилей в сутки в обоих направлениях. Продолжение реконструкции позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» на следующем отрезке трассы — в районе населенных пунктов Пушкино и Ивантеевка . Завершение работ намечено на 2020 г.», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в дальнейших планах ФКУ «Центравтомагистраль» провести реконструкцию трассы М8 «Холмогоры» до 47 км — пересечения с автодорогой А107 «Московское малое кольцо».