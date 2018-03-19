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Новый этап реконструкции трассы М8 «Холмогоры» стартовал в Подмосковье
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Новый этап реконструкции трассы М8 «Холмогоры» стартовал в Подмосковье 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«В Московской области стартовал следующий этап реконструкции федеральной трассы М8 „Холмогоры“ (Ярославское шоссе). Дорожники приступили к расширению 6-километрового участка (с 29 по 35 км) с шести до восьми полос. На время проведения работ движение транспорта будет ограничено в связи с сужением проезжей части», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрена реконструкция пяти мостов и путепроводов, строительство двухуровневой транспортной развязки, которая обеспечит выезд и заезд на трассу М8 со Староярославского шоссе. Также будет обустроен съезд с Ивантеевского шоссе и разворот из области в Москву. Вместо существующих наземных пешеходных переходов будут построены надземные, что сделает проезд по трассе беспрепятственным.
«В 2016 г. был открыт новый 10-полосный участок трассы М8 «Холмогоры» в обход пос. Тарасовка. Пропускная способность реконструированного участка возросла более чем в два раза: с 70 до 167 тыс. автомобилей в сутки в обоих направлениях. Продолжение реконструкции позволит ликвидировать «бутылочное горлышко» на следующем отрезке трассы — в районе населенных пунктов Пушкино и Ивантеевка. Завершение работ намечено на 2020 г.», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в дальнейших планах ФКУ «Центравтомагистраль» провести реконструкцию трассы М8 «Холмогоры» до 47 км — пересечения с автодорогой А107 «Московское малое кольцо».
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