Маршрутное такси в Ростове врезалось в трансформаторную будку

В Ростове сегодня пригородный микроавтобус маршрута №85А «СТЦ Мега — СНТ Изумруд» врезался в трансформаторную будку. Об этом сообщают подписчики популярного городского паблика. Маршрут обслуживает компания ООО «ТК Авто-Лайн».

По данным очевидцев, водитель общественного транспорта объезжал пробку на проспекте Шолохова в районе старого автовокзала по узким улицам. На снимках видно, что у Hyundai County от удара почти отвалилась водительская дверь.

Несмотря на то, что на месте оказывают помощь три бригады скорой помощи, а также сотрудники МЧС ГИБДД , сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.

«И почему я не удивлен. Маршрутчики до такой степени опустили звание «водитель категории D», что дальше некуда, ниже плинтуса. Обидно», — написал один из подписчиков паблика.