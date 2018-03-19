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Маршрутное такси в Ростове врезалось в трансформаторную будку
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Маршрутное такси в Ростове врезалось в трансформаторную будку 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
В Ростове сегодня пригородный микроавтобус маршрута №85А «СТЦ Мега — СНТ Изумруд» врезался в трансформаторную будку. Об этом сообщают подписчики популярного городского паблика. Маршрут обслуживает компания ООО «ТК Авто-Лайн».
По данным очевидцев, водитель общественного транспорта объезжал пробку на проспекте Шолохова в районе старого автовокзала по узким улицам. На снимках видно, что у Hyundai County от удара почти отвалилась водительская дверь.
Несмотря на то, что на месте оказывают помощь три бригады скорой помощи, а также сотрудники МЧС и ГИБДД, сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.
«И почему я не удивлен. Маршрутчики до такой степени опустили звание «водитель категории D», что дальше некуда, ниже плинтуса. Обидно», — написал один из подписчиков паблика.
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