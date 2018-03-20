Ещё
В Казани девушка за рулем иномарки насмерть сбила пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани девушка за рулем иномарки насмерть сбила пенсионерку 

АиФ Казань 8 часов назад
Фото: АиФ Казань
Пожилая женщина погибла под колесами иномарки, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
Авария произошла 19 марта в 6.20 на пересечении улиц Давыдова и Беломорской. 26-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу и сбила 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Напомним, сегодня, 20 марта, в Елабужском районе микроавтобус столкнулся с Газелью. В результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали.
АиФ Казань: последние новости
Как изменятся правила дорожного движения с 18 марта? В Казани женщина-водитель сбила ребенка В Казани перекроют движение на проспекте Камалеева
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии103
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»45
Трамп все-таки позвонил Путину68
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора223
Над Су-57 нависла угроза35
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение