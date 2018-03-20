В Казани девушка за рулем иномарки насмерть сбила пенсионерку

Казани. Пожилая женщина погибла под колесами иномарки, сообщает пресс-служба ГИБДД

Авария произошла 19 марта в 6.20 на пересечении улиц Давыдова и Беломорской. 26-летняя девушка за рулем Volkswagen Polo, по предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу и сбила 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Напомним, сегодня, 20 марта, в Елабужском районе микроавтобус столкнулся с Газелью. В результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали.